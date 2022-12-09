Показ тюменских кинолент проходит в школах и кинотеатрах города

"Смотрим тюменское" — это показ кинолент в школах и кинотеатрах города. Горожане смотрят фильмы, снятые местными специалистами.

В школе №63 студенческий педагогический отряд в рамках проекта "Смотрим тюменское" провел показ короткометражных фильмов о важном для шестиклассников. Специально для учащихся были отобраны фильмы, снятые в Тюмени подростками, а также разработана интерактивная программа.

70 учащихся школы №63 увидели такие картины, как "Птицы счастья","Облака" , "Dog blog", все сняты тюменскими подростками.

У каждого школьника была возможность задать интересующий вопрос о съемочном процессе и фильме гаферу и помощнику оператора картин Вадиму Рейману. Самые активные зрители получили памятные призы от проекта "Смотрим тюменское".

Организаторы отмечают, показы в школах могут продолжиться и в 2023 году. Для этого учителям или родителям необходимо написать в личные сообщения группы "Тюменское кино": https://vk.com/tmnkino

— Проект "Смотрим тюменское" помогает привлечь внимание к актуальным социальным проблемам. Наша аудитория абсолютно разная — мужчина 30 лет и девочка 14 лет по-разному интерпретируют фильмы, но находят мысли, которые откликаются и близки именно сейчас. И местному кинорынку есть, что предложить и взрослому, и ребенку, — рассказывает руководитель "Центра развития цифрового капитала" Ирина Урбант.

Следующий показ проекта "Смотрим тюменское" состоится 14 декабря в кинотеатре "Азбука кино". На экране покажут документальный фильм о приютах для бездомных животных режиссера Дмитрия Колобова "В ответе", после чего пройдет обсуждение.