В Ишиме презентуют вышитую карту Тюменской области

Дом национальных культур и ремесел Ишима завершил прием работ для творческого проекта "Вышиваем Тюменскую область". После сборке карты 1,5м*1,5м презентация проекта "Вышиваем Тюменскую область" состоится 12 декабря.

В проекте приняли участие 20 мастериц Ишима и Ишимского района от 28 до 74 лет. Работы выполнили в разных техниках - крест, полукрест, ленты, бисер, гладь традиционная и счетная, вышивка ковровая, машинная и узелковая. Вышивальщицы отразили природные мотивы края, геральдику, исторические моменты, народные орнаменты, достопримечательности районов.