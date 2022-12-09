День Героев Отечества отмечается в России 9 декабря

День Героев Отечества – памятная дата в честь выдающихся людей, внесших бесценный вклад в защиту Отчизны, укрепление могущества нашей страны. отметил в официальном обращении к жителям региона губернатор Александр Моор.

"Среди легендарных личностей есть немало наших земляков. Они совершили мужественные поступки, доблестным трудом служили и служат Родине. Это Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, кавалеры ордена Славы. Они - гордость Тюменской области и доблесть России. Мы отдаём дань глубокого уважения, с гордостью и благодарностью чествуем тех, кто удостоен этих самых высоких наград",- говорится в обращении.

Александр Моор подчеркнул, что сильные духом люди, искренне любящие Родину, во все времена были крепкой опорой страны. Сибиряки, тюменцы никогда не боялись трудностей и всегда были надежными защитниками. И в наши дни список героев пополняется именами земляков. В летопись славы Отечества в 2022 году вписано имя Героя России, Рустама Галиевича Сайфуллина.

Губернатор пожелал всем мира и добра, счастья и благополучия, побед и свершений на благо России.