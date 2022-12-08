Флешмоб "Ёлка желаний" пройдет по Тюмени 17 декабря

Флешмоб "Ёлка желаний" планируют провести в Тюмени 17 декабря, присоединиться могут все желающие - основные условия - новогодние настроение и костюм.
Драгоценные наши волшебники! 17 декабря планируем провести Очередной флешмоб "Ёлка желаний". Мы приглашаем принять участие всех желающих. У кого нет костюма - предоставим! Есть костюмы Снегурочек, Дедов Морозов, зайцев, волков, кикимор, бабы Яги, петрушки и даже есть три крокодила! Крокодилы крутые - на стройного артиста до 52 р-ра", - отмечают в своей группе организаторы флешмоба.
В этот раз флешмоб пройдет не по улицам города, а в торговых центрах:
Автобус "Ёлка желаний" отправляется в 12:00 от Советской, 61 и поедет по крупнейшим торговым центрам города. Участники флешмоба поздравят жителей города с наступающим Новым годом, угостят их конфетами и пригласят к участию в Ёлке желаний.
О желании поучаствовать нужно сообщить в группу club_elka_365.
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