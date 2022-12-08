Флешмоб "Ёлка желаний" пройдет по Тюмени 17 декабря

Флешмоб "Ёлка желаний" планируют провести в Тюмени 17 декабря, присоединиться могут все желающие - основные условия - новогодние настроение и костюм.

Драгоценные наши волшебники! 17 декабря планируем провести Очередной флешмоб "Ёлка желаний". Мы приглашаем принять участие всех желающих. У кого нет костюма - предоставим! Есть костюмы Снегурочек, Дедов Морозов, зайцев, волков, кикимор, бабы Яги, петрушки и даже есть три крокодила! Крокодилы крутые - на стройного артиста до 52 р-ра", - отмечают в своей группе организаторы флешмоба.

В этот раз флешмоб пройдет не по улицам города, а в торговых центрах:

Автобус "Ёлка желаний" отправляется в 12:00 от Советской, 61 и поедет по крупнейшим торговым центрам города. Участники флешмоба поздравят жителей города с наступающим Новым годом, угостят их конфетами и пригласят к участию в Ёлке желаний.

О желании поучаствовать нужно сообщить в группу club_elka_365.