Руслан Кухарук рассказал, что можно отправлять в посылках участникам СВО

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Пункты приёма именных посылок участникам СВО открылись 7 декабря во всех муниципалитетах Тюменской области в рамках акции "Тепло родного дома". В Тюмени до 16 декабря пункты работают на базе общественных приёмных городских депутатов: на ул. Осипенко, 41, и ул. Луначарского, 53. О том, что можно класть в посылки, рассказал глава города Руслан Кухарук.

"Я уточнил, что можно положить в посылку. Это личные предметы гигиены, одежда, продукты длительного срока хранения (конфеты, печенье, сухофрукты, орехи), разрешается даже перевозка специальных вещей по запросу военнослужащего (инструменты, оборудование). Уверен, нелишним будет и письмо с добрыми словами. О доставке посылки по назначению родственники могут не беспокоиться: на каждую составляется акт передачи с указанием ФИО и подразделения военнослужащего. Они попадут лично в руки. Каждый этап передачи посылки будет зафиксирован", - сообщил Кухарук.

По словам волонтеров, в пунктах принимаются открытые коробки, нельзя слать скоропортящийся продукты, упакованные в стеклянную тару еду и напитки, алкоголь, курительные смеси и прочее, что запрещено законодательством к пересылке. В пунктах после проверки содержания коробки составляется акт в трех экземплярах: для отправителя, получателя и организатора. Важно также указать не только фио адресата, но и подразделение, в котором он служит.

"Мы с коллегами обсудили, что ещё необходимо доработать, чтобы каждый пришедший в пункт приёма мог беспрепятственно отправить своему родному посылку. Однозначно будем держать связь с военкоматами на предмет точных данных военнослужащих и их местоположения, а также разместим подробную информацию в социальных гостиных. Для большего информационного охвата решено смонтировать ролик, который будет транслироваться в автобусах", - почеркнул Кухарук.

Акцию "Тепло родного дома" проводит региональное отделение партии "Единая Россия" при поддержке правительства Тюменской области и городской думы, чтобы к Новому году бойцы получили подарки и добрые вести от родных и друзей. Пункты приёма посылок открыты в каждом муниципалитете Тюменской области. Адрес можно уточнить в местном отделении партии "Единая Россия" или по телефону 8 (3452) 495-197 (здесь же вас проконсультируют об алгоритме отправки и составе посылки).