ТюмГУ приглашает школьных учителей на бесплатный онлайн-интенсив

Учителя смогут пройти повышение квалификации на бесплатном интенсиве от Тюменского государственного университета, обучение пройдет в онлайн-формате в любое удобное для слушателя время.
За успешную сдачу итоговой аттестации выдается удостоверение о повышении квалификации от университета. Курс будет доступен до 21 декабря. Регистрацию на сайте прошли уже более 700 педагогов со всей России.
Интенсив полезен школьным, домашним учителям, репетиторам, тьютерам и педагогам допобразования, преподавателям высшей школы, разработчикам учебных курсов и инновационных образовательных технологий.
Шесть онлайн-курсов разработаны и записаны профессиональными педагогами и методистами с новым взглядом на образование, педагогику, андрогогику и устройство образовательной среды в целом.
В рамках обучения доступны лекции по следующим темам:
✔️ принципы проектирования и оценки педагогического модуля;
✔️ тьюторское сопровождение в современном университете;
✔️ цифровые решения в преподавании гуманитарных дисциплин;
✔️ цифровые решения в преподавании естественно-научного блока;
✔️ образовательные экосистемы: трендсеттеры и локальные конфигурации трендов;
✔️реализация индивидуальных образовательных траекторий в масштабах всего университета с помощью цифровых технологий.
Отправить заявку на участие можно здесь. "Участие в интенсиве для всех зарегистрировавшихся безвозмездно и сопровождается выдачей удостоверений о повышении квалификации (16 часов) от ТюмГУ за каждый курс (при условии прохождения итоговой аттестации)", - отмечается на сайте вуза.
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