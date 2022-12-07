ТюмГУ приглашает школьных учителей на бесплатный онлайн-интенсив

Учителя смогут пройти повышение квалификации на бесплатном интенсиве от Тюменского государственного университета, обучение пройдет в онлайн-формате в любое удобное для слушателя время.

За успешную сдачу итоговой аттестации выдается удостоверение о повышении квалификации от университета. Курс будет доступен до 21 декабря. Регистрацию на сайте прошли уже более 700 педагогов со всей России.

Интенсив полезен школьным, домашним учителям, репетиторам, тьютерам и педагогам допобразования, преподавателям высшей школы, разработчикам учебных курсов и инновационных образовательных технологий.

Шесть онлайн-курсов разработаны и записаны профессиональными педагогами и методистами с новым взглядом на образование, педагогику, андрогогику и устройство образовательной среды в целом.

В рамках обучения доступны лекции по следующим темам:

✔️ принципы проектирования и оценки педагогического модуля;

✔️ тьюторское сопровождение в современном университете;

✔️ цифровые решения в преподавании гуманитарных дисциплин;

✔️ цифровые решения в преподавании естественно-научного блока;

✔️ образовательные экосистемы: трендсеттеры и локальные конфигурации трендов;

✔️реализация индивидуальных образовательных траекторий в масштабах всего университета с помощью цифровых технологий.

Отправить заявку на участие можно здесь. "Участие в интенсиве для всех зарегистрировавшихся безвозмездно и сопровождается выдачей удостоверений о повышении квалификации (16 часов) от ТюмГУ за каждый курс (при условии прохождения итоговой аттестации)", - отмечается на сайте вуза.