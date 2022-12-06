Тюменская область в топ-5 лидеров по прививкам от гриппа

В России продолжает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ. Как сообщает Роспотребнадзор, за последнюю неделю показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 23,3% по сравнению с предыдущей неделей. В структуре респираторных вирусов негриппозной этиологии наиболее высокой остается доля риновирусов (13,3%), РС-вирусов (12,0%), метапневмовирусов (10,1%), аденовирусов (7,2%). Так называемый "свиной грипп" выявлен уже в 74 субъектах РФ.

В условиях нарастающей активности вирусов продолжается прививочная кампания. Привито более 72,4 млн человек, что составляет 49,5% от численности населения страны.

По состоянию на 2 декабря в пятерку регионов-лидеров по охвату вакцинацией против гриппа вошли Республика Тыва (61,5%), Чеченская Республика (60,5%), ХМАО (60,4%), Тюменская область (60,1%), ЯНАО (59,1%).

Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора, регионам рекомендовано продолжать информационную кампанию по вакцинации.