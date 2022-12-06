Сотрудница Росводоканала Тюмень вместе с волонтерами пообщалась с Путиным

Фото - https://tyumen.rosvodokanal.ru/

5 декабря в День волонтера России в Москве с финалистами международной премии #Мы вместе пообщалася президент РФ Владимир Путин.

Тюмень на встрече с президентом представила сотрудник тюменского водоканала, волонтер Анастасия Добрынина.

"Сегодня в одном месте собрались люди, которым "не всё равно". Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ объединяет волонтёров, которые придут на помощь к каждому. Сотрудники "Росводоканал Тюмень" часть этой большой команды. Многое сделано, многое ещё предстоит сделать. Но у меня чёткое понимание, что мы на верном пути", - прокомментировала встречу Анастасия на своей странице в Vk.

Проект "Росводоканал Добро" номинирован в категории "Бизнес". Сотрудники водоканала оказывают помощь пожилым и детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Также волонтеры регулярно участвуют в экологических акциях, помогают приютам для животных и проводят просветительские мероприятия экологической направленности для подрастающего поколения. Интерактивный проект "Вода Жизнь", разработанный Анастасией Добрыниной, доступен на сайте предприятия.