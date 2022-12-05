Тюменский центр поддержки добровольчества лидирует в рейтинге ассоциации #МыВместе

Ресурсный центр поддержки добровольчества Тюменской области лидирует в рейтинге ассоциации #МыВместе, таковы результаты ежегодного мониторинга, который отражает эффективность работы волонтеров в области.

Итоги года подвели на форуме #МЫВМЕСТЕ, который проходит в Москве с 4 по 7 декабря. В числе тюменской делегации — финалисты премии, кураторы центров добровольцества, волонтеры и общественники

"Мы удостоены этой чести не в первый раз. Уже 3 года с гордостью получаем заслуженную награду. Надеюсь и дальше показывать такой же результат", - отметила руководитель Центра развития детских общественных инициатив, волонтерства и досуговой занятости Дворца творчества и спорта "Пионер" Анастасия Баканова.