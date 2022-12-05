Волонтёры в Заводоуковске помогли семье бойца утеплить дом

К волонтёрам за помощью обратились члены семьи мобилизованного жителя Заводоуковска, им нужна была помощь в утеплении пристроя дома. Перед отъездом мужчина успел закупить строительный материал, требовались лишь рабочие руки.

Информация о том, что семье мобилизованного нужна помощь, быстро распространилась среди волонтёров и воинов запаса ВДВ, в числе которых и два заместителя главы городского округа. И в минувшее воскресенье, несмотря на почти 30-градусный мороз, пятеро мужчин, вооружившись необходимым инструментом, утеплили пристрой. По словам одного из добровольцев Ивана Клёвина, заводоуковцы активно участвуют в акциях по поддержке мобилизованных, в том числе помогают семьям.