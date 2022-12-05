Чем опасна агрессивная психология, рассказали тюменцам

Практикующий психолог Юлия Лукашенок отмечает, то агрессивная терапия не полезна для внутреннего состояния клиента и может занизить его самооценку, сообщает АиФ-Тюмень.

"Есть специалисты, общающиеся с клиентами в достаточно жесткой форме. При этом они, видимо, забывают о трех принципах психологии: не осуждать, не оценивать, не советовать, – добавляет Юлия Николаевна. – На консультировании не должно быть вопросов из серии "Зачем ты это сделал? Почему пошел туда?". Они могут травмировать человека".

Чтобы понять, подходит специалист или нет, нужно прислушаться к своему душевному состоянию после посещения психолога. Если сразу чувства и эмоции могут быть непонятные, то после повторного приема уже можно определить нравится специалист или нет.

"Если после общения с психологом клиенту неуютно или стало еще хуже в эмоциональном плане – не стоит ходить к такому специалисту", – отмечает Юлия Николаевна.