20 миллионов рублей направят на реализацию идей граждан в Тюмени

В Тюмени продолжится инициативное бюджетирование в 2023 году. Новая программа поддержки идей граждан стартовала в 2020 году. С тех пор реализованы десятки проектов.

Так, в 2022 году за счет бюджета проведено озеленение и ландшафтный дизайн сквера им. Героя Советского Союза генерала Карбышева. На день города состоялся зажигательный фестиваль кубинского танца CHACKA-CHACKA. Обустроены новые детские площадки и т.д. Ранее в городе появилась велоинфраструктура, площадка для дрессировки собак, горки для детей, сообщает Вслух.ру.

В 2023 году на инициативное бюджетирование в главном финансовом документе запланировано 20 млн рублей. Предусмотрена процедура от идеи до ее реализации.

Инициативы могут выдвинуть рядовые граждане или органы ТОС. Собранные предложения пройдут конкурсный отбор: сами тюменцы путем голосования выберут проекты, которые интересны Тюмени. А в дальнейшем смогут осуществить общественный контроль за реализацией.