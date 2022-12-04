Интерес к школьным музеям растет в Тюменском районе

В Тюменском районе на базе 21 образовательных организаций действуют 18 музейных комнат, пять комнат боевой славы и восемь музеев, шесть из которых сертифицированы.

В их стенах постоянно проводятся экскурсии, музейные уроки, вечера-встречи с ветеранами, квизы, уроки мужества, выставки и конкурсы. Это привлекает не только школьников, но и жителей сел и деревень района, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

С начала учебного года музеи и комнаты боевой славы посетило более восьми тысяч школьников, проведено 447 экскурсий. В ряде школ созданы виртуальные музеи, которые постоянно пополняются: материалы и экспонаты оцифровывают и размещают на сайтах учреждений.

Историко-краеведческий музей Созоновской школы и музей Муллашинской школы "Моя малая Родина" стали партнёрами всероссийского проекта "Школьный музей Победы". Это даёт им возможность обмениваться опытом, обретать новых партнёров и показывать свои экспозиции всем жителям России на площадке проекта.

В Онохинской школе музей боевой славы стал местом встречи поколений, благодаря тесному сотрудничеству с советом ветеранов. Ветеранские организации Тюменского района активно сотрудничают со школьными музеями: помогают организовывать выставки и реализовывать проекты, приносят материалы и экспонаты.