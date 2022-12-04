Почему питомцам нельзя сладкое, рассказали тюменцам

Многие хозяева дают десерт своим питомцам, не задумываясь о том, что это может принести вред четвероногому. Тюменский ветеринар Камилла Старкова отметила, что сладости совсем неполезны.

Среди них – шоколад. "Шоколад богат кофеином, который может отрицательно повлиять на сердце и нервную систему питомца. Учащенное сердцебиение, жажда, чрезмерная активность – вот лишь небольшой список побочных эффектов. Кстати, темный шоколад гораздо опаснее, чем белый", – отметила эксперт.

Вредны для питомцев и сладости с ксилитолом. Для человека ксилит может быть неопасен, так как это природный подсластитель без побочных эффектов обычного сахара и его искусственных заменителей. Он также полезен для здоровья зубов, стабилизирует уровень инсулина и укрепляет здоровье организма. А вот животному он может навредить. Он вызывает выброс инсулина, и, как следствие, печеночную недостаточность, сообщает АиФ-Тюмень.