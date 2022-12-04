Строительство поликлиники завершается в Каскаре

В селе Каскара Тюменского района завершается строительство нового здания поликлиники. Средства на это выделены из бюджета Тюменской области. Строительство ведется в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" и региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.

"Возведение новой поликлиники в селе Каскара взамен старой амбулатории - большое событие не только для жителей этого села, но и для населения всех поселений вдоль Тобольского тракта, — подчеркнул главный врач Областной больницы №19 Мигран Мартиросян. — Сельчане будут получать медицинскую помощь в прекрасных условиях, в комфортных светлых помещениях".

Новое здание, площадью 1375 квадратных метров, будет использоваться для обслуживания людей, живущих в 12 населенных пунктах, а это больше 22000 человек.

Каскаринская поликлиника рассчитана на более чем 300 посещений в смену. В здании появятся взрослое и детское отделения с отдельными входами, самым современным оборудованием и мебелью. В отделениях будут обустроены кабинеты приёма участковых терапевтов и педиатров, хирурга и невролога, онколога и эндокринолога, кабинеты доврачебного приёма, прививочные и процедурные кабинеты, сообщила Людмила Гринфельд, пресс-секретарь областной больницы №19.