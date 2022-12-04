Спектакль о декабристах представят в Ялуторовске

Тюменская студия "Созвучие" представит сцены из музыкального спектакля-перформанса "Кадры хроники Тюмени", посвященные декабристам и их окружению, в доме-музее М. И. Муравьева-Апостола 10 декабря.

Здесь пройдет салонный вечер в рамках ХХХIV областного историко-культурного фестиваля "Декабристские вечера", сообщает Ялуторовский музейный комплекс.

В программе вечера: встреча с ялуторовскими поэтами, музыкальные произведения в исполнении талантливой молодежи, традиционные для салонных вечеров ХIХ века игры и развлечения.

Круглый стол "Якушкинские чтения" пройдет в музее "Торговые ряды" 9 декабря. Участники обсудят Отечественную войну 1812 года в истории России; взгляд современников на исторические события этого года.

13 декабря в музее "Торговые ряды" состоится презентация выставки "Декабристы. Точки на карте".

В День памяти декабристов, 14 декабря, на Духовно-мемориальном комплексе участники фестиваля смогут присоединиться ко Всероссийской акции "Свеча памяти", сообщает Тюменская линия.