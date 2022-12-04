В следующем году в Тобольске преобразят Завальное кладбище

Реставрация объектов культурного наследия на Завальном кладбище в Тобольске начнется уже в 2023 году. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев.

"Все детали мы обсуждали с проектировщиком прямо на месте. – рассказал он. - Первая на маршруте могила художника Михаила Знаменского. Могила Петра Словцова тоже подлежит реставрации, как и захоронения Петра Павловича Ершова, декабристов, Ивана Павловича Менделеева. У нас есть старейшие захоронения, которые не признаны памятниками, но тоже требуют бережного отношения. Особое внимание могилам красноармейцев, за которыми уже некому ухаживать. Договорились с проектировщиком тоже привести их в порядок".

Благоустройство коснётся всей центральной аллеи, площади у храма, основных пешеходных маршрутов, сообщает Тюменская линия.

Завальное кладбище, появившееся во второй половине XVIII века, включено в маршруты обзорных экскурсий по городу. Посещение некрополя — важная часть знакомства с историей Тобольска. Здесь находятся могилы декабристов Александра Барятинского, Семена Краснокутского, Вильгельма Кюхельбекера, Александра Муравьева, Фердинанда Вольфа, Флегонта Башмакова и Степана Семенова. Самым известным надгробием на Завальном является могила Петра Ершова.