В следующем году в Тобольске преобразят Завальное кладбище

09:48 04 декабря 2022
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Реставрация объектов культурного наследия на Завальном кладбище в Тобольске начнется уже в 2023 году. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев.

"Все детали мы обсуждали с проектировщиком прямо на месте. – рассказал он. - Первая на маршруте могила художника Михаила Знаменского. Могила Петра Словцова тоже подлежит реставрации, как и захоронения Петра Павловича Ершова, декабристов, Ивана Павловича Менделеева. У нас есть старейшие захоронения, которые не признаны памятниками, но тоже требуют бережного отношения. Особое внимание могилам красноармейцев, за которыми уже некому ухаживать. Договорились с проектировщиком тоже привести их в порядок".

Благоустройство коснётся всей центральной аллеи, площади у храма, основных пешеходных маршрутов, сообщает Тюменская линия.

Завальное кладбище, появившееся во второй половине XVIII века, включено в маршруты обзорных экскурсий по городу. Посещение некрополя — важная часть знакомства с историей Тобольска. Здесь находятся могилы декабристов Александра Барятинского, Семена Краснокутского, Вильгельма Кюхельбекера, Александра Муравьева, Фердинанда Вольфа, Флегонта Башмакова и Степана Семенова. Самым известным надгробием на Завальном является могила Петра Ершова.

Теги: Тобольск
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