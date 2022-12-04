Двухдневный интенсив по развитию лидерских навыков пройдет в Ишиме

До 6 декабря молодежь Ишима может подать заявку на участие в лидерской программе "В топе". Регистрация открыта до 6 декабря.

Программа проводится для жителей Ишима в возрасте от 14 до 35 лет, реализующих социально значимые инициативы, и активных деятелей молодежных сообществ. В первый день эксперт Мария Чумак расскажет о лидерстве в Тюменской области, участники пройдут тренинг по выстраиванию коммуникаций, развитию инициативности.

Также будут решать кейсы по формированию проектной команды и оформлять план реализации своей будущей идеи. Во второй день эксперт Виктория Просвирнина проведет для участников мини-хакатон по наполнению своей идеи с первого дня, доработают список необходимых ресурсов, форматов и смогут презентовать свою идею экспертной комиссии.

В финале программы определят топ-10 лидеров, победители получат брендированные подарки и поддержку в реализации и продюсировании собственных инициатив от команды мультицентра "Моя территория", сообщила КП-Тюмень.