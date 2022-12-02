У медвежат СУЭНКО в Тюмени появился отец

Медведица с медвежатами и тюменского цирка перед Новым годом селится не в первый раз, а вот отца семейства до нынешнего декабря в городе не видели. Теперь он будет стоять через дорогу - на Городской площади.

Праздник для горожан прошел в Тюмени: конкурсы, аниматоры, включение Белых медведей СУЭНКО и, конечно, появление папы Миши. Косолапый ростом более 9 метров и весом почти 6 тонн появился на площади у администрации города.

"Появление белых медведей к Новому году — не только добрая традиция, но и большая ответственность. Этого очень ждут, особенно дети. Они писали, что мечтают увидеть папу семейства. А мечты должны сбываться", — прокомментировал установку еще одного медведя директор СУЭНКО Данил Анучин.



Только накануне медведица с медвежатами порадовали горожан, устроив путешествие по городу, как сегодня новый сюрприз. Папа Миша, который стал героем дня, установлен так, что смотрит на свою семью – с его места отлично видно Матильду Потаповну и медвежат. Одновременно у Цирка появились светодиодные пирамиды высотой 6 и 9 м, 11-метровая елка, скамья-льдина и приятели медведей – пингвины у льдины.

Вечером на медведях включили гирлянды. Самая длинная – на папе Мише: 8 км. Матильду Потаповну нарядили в гирлянду длиной 4,8 км. На Умке, Пломбире и Топтыжке гирлянды длиной 2,9 км. Теперь гирлянды на белоснежных мишках будут загораться ежедневно, вместе с уличным освещением.

На следующей неделе в городе появятся светящиеся арки СУЭНКО, которые, как выяснилось, тесно связаны с медведями. Ведь если обозначить на карте Тюмени точки, где они расположены – получится созвездие Большой медведицы.

По традиции Белые медведи пробудут в Тюмени всю зиму, а значит, у тюменцев и гостей города еще достаточно времени, чтобы повидаться с Пломбиром, Умкой и Топтыжкой и познакомиться с папой Мишей.