Прием заявок от кандидатов в Студенческий совет Тюменской области стартовал

Обучающимся нужно заполнить заявку и выполнить ряд заданий. 25 января станет известен новый состав Студсовета области на 2023 год, сообщает Мегатюмень.

3 декабря началась регистрация кандидатов в четвертый созыв Студенческого совета Тюменской области. Принять участие могут обучающиеся колледжа, техникума или вуза региона с активной жизненной позицией и организаторскими способностями. Для этого нужно заполнить заявку в группе "Студсовет 72" ВКонтакте и предоставить документ, удостоверяющий статус студента.

До 23 декабря каждый участник выборов должен разместить видеоролик на своей странице в социальной сети ВКонтакте. В нём рассказать о своей деятельности, о планах по развитию студенчества области с хештегами #ВыборыССТО2023 и #СтудСовет72.

25 декабря кандидаты посетят мастер-классы, выполнят тесты на определение уровня компетенций и решат кейсы для оценки взаимодействия в команде. Наблюдать за ребятами и составлять рейтинг будут эксперты и асессоры.

30 студентов с максимальными баллами пройдут в финал. Это дебаты на телевидении и студенческое голосование. По результатам экспертной и студенческой оценки 15 студентов станут членами Студенческого совета Тюменской области на 2023 год.

25 января, в День студента, состоится церемония награждения победителей выборов в Студенческий совет Тюменской области.