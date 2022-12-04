Амбассадорами "Росмолодежь.Гранты" стали четверо тюменцев

По итогам первого конкурса "Я — амбассадор Росмолодежь.Гранты", в число лучших вошли четверо тюменцев — Айгерим Укапаева, Светлана Ефимова, Федор Маслов и Павел Денисов.

Молодые люди являются организаторами социальных проектов в Тюмени и победителями грантовых конкурсов Росмолодежи. Светлана Ефимова вместе с тренерами проводит мастер-классы по черлидингу в школах Ялуторовска. Федор Маслов занимается развитием сельских территорий: помогает молодежи прокачивать компетенции в сфере медиа. Павел Денисов обучает волонтеров-поисковиков новым методам работы на местах сражений Великой Отечественной войны. А Айгерим Укапаева организовала Школу модераторов и тренеров для тех, кто хотел развивать надпрофессиональные навыки и получить новую профессию.

"Мне было волнительно, когда узнала результаты конкурса. Но быть амбассадором — честь, потому что буду рассказывать о возможностях, которые могут использовать такие же инициативные ребята. Я знаю, как важно найти человека, который бы подсказал и направил. И теперь я буду тем самым проводником, который ответит на вопросы, поможет заполнить заявку и сделать проект еще лучше, глубже и значимей", — рассказала Moi-portal.ru Айгерим Укапаева, организатор Школы модераторов и тренеров.