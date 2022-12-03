Дети помогли бездомным животным найти семью

В Тюмени 115 детей приняли участие в онлайн-конкурсе рисунков бездомных животных "Путь домой". Самые трогательные работы появились на выставках в Библиотечном центре, а также в ТРЦ "Вояж" и ТРЦ "Фаворит".

20 подопечных тюменского фонда помощи бездомным животным "Потеряшки" обрели любящих хозяев благодаря детским рисункам. Большинство постояльцев фонда, нашедших новый дом, провели в "Потеряшках" около 4 лет. Некоторые из них были найдены работниками приюта в тяжелом состоянии.

— Проект "Путь домой" нужен, чтобы привлечь внимание жителей города к проблеме бездомных животных. Мы с командой проекта считаем, что детский взгляд на ситуацию станет источником перемен в отношении людей к нашим четвероногим друзьям. 20 животных обрели новый дом, и это уже результат, — прокомментировала Анастасия Моор, руководитель проекта.

В ноябре 115 детей опубликовали свои рисунки с изображением жителей фонда в социальной сети "ВКонтакте" под хэштегом #потеряшкипутьдомой2022. Общее количество просмотров публикаций – почти 100 тысяч, а посетителей офлайн выставок – более 150, сообщает КП-Тюмень.