Как пройти собеседование на работу, рассказали тюменцам

О том, как не допустить ошибок, о чем говорить и как правильно зарекомендовать себя в личной беседе с работодателем, рассказала руководитель проектов HeadHunter Урал, эксперт направления "Обучение" Ольга Гибадуллина.

Узнайте побольше о компании и самой предлагаемой должности. Изучите сайт и социальные сети предприятия, почитайте новости в СМИ о нем. Это поможет вам оценить, действительно ли эта работа вам подходит, а также сформировать вопросы к работодателю. Да и такая подкованность всегда производит хорошее впечатление, так как демонстрирует вашу искреннюю заинтересованность в сотрудничестве с компанией. Собственные вопросы к руководству лучше предварительно записать. Спрашивать можно про зарплату, график работы, функционал, как и что устроено в компании, какие есть особенности и в связи с чем открылась вакансия.

Будьте готовы рассказать о себе и своей бывшей (или нынешней) работе. Можно даже отрепетировать речь, чтобы она была краткой и содержательной, без лишних слов и слов-паразитов. Минуты три достаточно. При этом помните, что важнее всего обозначить свои профессиональные качества.

– Иногда рекрутер спрашивает о том, кем соискатель видит себя через пять лет. Суть этого вопроса в том, чтобы понять ваши амбиции и профессиональные стремления. Если ваша цель — руководящая должность, а компания ищет человека на вакансию без карьерного роста, то для работодателя это может стать знаком, что долго на одном месте вы не протянете. Или наоборот — ищут очень активного и в хорошем смысле амбициозного, кто с нуля построит подразделение, в котором на первых порах придется крутиться в одиночку, а вас устроила бы просто спокойная, стабильная работа, – объяснила Ольга Гибадуллина.

Если вы пришли трудоустраиваться поле длительного перерыва в карьере, нужно дать работодателю понять, что за это время вы не растеряли свои навыки и продолжали интересоваться профессией. Например, перевели работу во фриланс или ваше хобби близко к профессиональным задачам, сообщает Тюменская область сегодня.