В Тюмени наметили вектор развития нового молодежного движения

В правительстве Тюменской области состоялось первое заседание Координационного совета по взаимодействию с Российским движением детей и молодёжи при губернаторе Тюменской области.

В Координационный совет вошли заместители глав администраций региона по социальным вопросам, лидеры детских и молодежных организаций Тюменской области. В режиме видеоконференции в заседании приняли участие представители всех муниципальных образований региона.

Новое движение создано по инициативе российских школьников 20 июля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею и согласился возглавить наблюдательный совет. Под эгидой РДДМ будут аккумулированы все имеющиеся ресурсы и лучший федеральный и региональный опыт в работе с детьми и молодежью.

"Тема развития детского и молодежного движения для нас не новая. Регион всегда был в авангарде направления. Общественные организации успешно занимаются вопросами воспитания подрастающего поколения, их опыт неоднократно транслировался на федеральном уровне. Переход в новое движение необходимо сделать "бесшовным". Сегодняшнее заседание дает старт развитию движения в регионе", - отметил Александр Моор.

В Тюменской области новое движение объединит представителей Тюменского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников", сообщества Всероссийского конкурса "Большая перемена", Тюменского регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ", Тюменской городской детской общественной организации "Центр образовательных технологий "Непоседы", Тюменского областного общественного детского движения "ЧИР", Общественной организации Тюменской области "Объединение детских и пионерских организаций "Ребячья республика", Тюменской региональной общественной организации "Областной поисковый центр имени Артура Ольховского", Тюменской городской детской общественной организации "Республика неугомонных", Тюменской городской молодежной общественной организации "Клубное объединение старшеклассников "ВЕГА" и других организаций.

Руководителем регионального отделения РДДМ назначена председатель РДШ в Тюменской области, кандидат социологических наук Наталья Ахлюстина.

Участники совета познакомились с деятельностью молодежных и детских организаций в регионе и наметили ориентиры развития движения. Кроме того, губернатором было принято решение о предоставлении помещения для регионального штаба объединённых организаций. Штаб РДДМ будет находиться в центре города Тюмени.

Отметим, что в преддверии проведения первого заседания Координационного совета прошла мастер-сессия для заместителей глав администраций Тюменской области по социальным вопросам с целью проработки подходов к развитию Российского движения детей и молодежи в Тюменской области.

Мероприятие реализовано в рамках национального проекта "Образование".