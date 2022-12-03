Ишимцы помогают землякам получить помощь

С первыми сильными морозами жители Ишима чаще стали вызывать скорую помощь к замерзающим на улице людям. За последние две недели таких случаев было 3.

В одном из сел Ишимского района нашли на улице 90-летнего мужчину. Соседи вызвали скорую помощь и до ее приезда согревали дедушку теплыми куртками. При осмотре фельдшеры скорой помощи обнаружили у пациента обморожение кистей рук, стоп и ягодиц. С общим переохлаждением дедушку доставили в областную больницу №4 (г.Ишим), в отделение анестезиологии –реанимации.

Как рассказывает заведующий отделением Владимир Колмаков, на момент поступления мужчина находился в тяжелом состоянии, с отморожениями конечностей 4 степени. "С учетом сопутствующих хронических заболеваний пациенту была назначена инфузионная терапия, подключены вазопрессоры, антикоагулянты и обезболивающие препараты, - рассказал завотделением. – После стабилизации жизненных функций, мужчину перевели в хирургическое отделение".

За последнюю неделю в хирургию доставлено еще двое мужчин, пострадавших от сильного мороза. Замерзающие с гипотермией были обнаружены прохожими на улице. Температура тела одного из них составила 32,5 °С. Благодаря отзывчивости ишимцев и профессионализму медицинских работников областной больницы №4 удалось сохранить жизни обоим, сообщила Жанна Стрижак, пресс-секретарь областной больницы №4 (г. Ишим).