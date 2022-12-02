Моор поблагодарил работодателей за прием на работу сотрудников с ОВЗ

Александр Моор вручил благодарственные письма Правительства Тюменской области работодателям региона на форуме-выставке "ВозМОЖНОсти".
"Вопросы социальной поддержки людей с инвалидностью, предоставления им своевременной медицинской помощи и реабилитации, создания условий для профессиональной занятости, образования и самореализации стоят на особом контроле", - отметил Моор.
За высокие показатели трудоустройства граждан с ОВЗ отмечены:
▫️ председатель Всероссийского общества инвалидов Упоровского района Андрей Бердюгин. В 2022 году трудоустроено 24 человека.
▫️ директор Регионального специализированного учебного центра Андрей Бекиров. В 2022 год трудоустроено 38 человек.
▫️ директор по развитию Социального предприятия "Лафф-ка" Екатерина Дубровина. В 2022 году работу получили 40 человек.
▫️ директор Комплексного Центра социального обслуживания населения Казанского района Александра Сивкова. За 5 лет работу в Центре получили 200 граждан.
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