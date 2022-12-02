Моор поблагодарил работодателей за прием на работу сотрудников с ОВЗ

Александр Моор вручил благодарственные письма Правительства Тюменской области работодателям региона на форуме-выставке "ВозМОЖНОсти".

"Вопросы социальной поддержки людей с инвалидностью, предоставления им своевременной медицинской помощи и реабилитации, создания условий для профессиональной занятости, образования и самореализации стоят на особом контроле", - отметил Моор.

За высокие показатели трудоустройства граждан с ОВЗ отмечены:

▫️ председатель Всероссийского общества инвалидов Упоровского района Андрей Бердюгин. В 2022 году трудоустроено 24 человека.

▫️ директор Регионального специализированного учебного центра Андрей Бекиров. В 2022 год трудоустроено 38 человек.

▫️ директор по развитию Социального предприятия "Лафф-ка" Екатерина Дубровина. В 2022 году работу получили 40 человек.

▫️ директор Комплексного Центра социального обслуживания населения Казанского района Александра Сивкова. За 5 лет работу в Центре получили 200 граждан.