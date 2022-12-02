Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по информатике пройдет в Тюмени

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Тюменская область примет Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по информатике в 2023 году, соревноваться ребята будут с 1 по 7 апреля на базе Тюменского индустриального университета, сообщает информационный центр правительства ТО.

Всероссийская олимпиада школьников проводится ежегодно по 24 предметам с 1 сентября по 30 июня, включает 4 этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Дипломы победителей и призеров олимпиады действуют 4 года и дают право поступления в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю.