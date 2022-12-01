Тюменские организаторы детского отдыха вновь получили награды "Признания"

30 ноября в рамках II Межрегиональной конференции организаторов отдыха и оздоровления детей и молодёжи "Московские диалоги" на торжественной церемонии награждения по итогам премии организаторов детского отдыха "ПРИЗНАНИЕ" межрегиональной общественной организации "Содействие детскому отдыху" в 2022 году Тюменская область получила следующие награды:

– Почетный знак "За верность детству", который является национальной общественной наградой Межрегиональной общественной организации "Содействие детскому отдыху", сегодня вручили Надежде Рейнгардовне Полишко, директору АНО "Оздоровительно-образовательный центр санаторного типа "Энергетик".

– Награду "Лагерь мира на всех континентах" за продвижение позитивного имиджа детского лагеря России на всех континентах, среди международного сообщества детских лагерей и народов мира, профессионального сообщества международного Содружества лагерей, а также за создание коммуникаций и широкого поля общения и взаимодействия профессионального сообщества организаторов детского отдыха России и международными организациями получила Людмила Константиновна Закладная, исполнительный директор Автономной некоммерческой организации "Областной детский оздоровительно-образовательный центр "Ребячья республика".

– В номинации "Профессионалу" за развитие учреждения детского отдыха, оздоровления, туризма в новых условиях и его вовлеченность в проекты Межрегиональной общественной организации "Содействие детскому отдыху", партнерство с учреждениями детского отдыха, оздоровления и туризма из различных субъектов РФ награду вручили Сергею Анатольевичу Черняеву, директору Автономной некоммерческой организации Областной санаторный оздоровительно-образовательный центр "Витязь".

-В номинации "Лагерю - лидеру" награду вручили АНО "Областной детский оздоровительно-образовательный лагерь "Остров детства" Тюменская область, директор Андрей Петрович Филимонов.

– В номинации "Команда-лидер" АНО "Детский оздоровительно-образовательный центр "Алые паруса", генеральный директор Александр Юрьевич Мясников.

– В номинации "Ассоциациям профессионалов" за развитие общероссийского партнерства, продвижение идеи членства в общероссийском содружестве, участие в общероссийских проектах и реализацию значимых проектов вручили Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе", президент Лариса Владимировна Шилова.