В Тюменской области выбрали лучших детских наставников

Названы имена лучших наставников региона в сфере допобразования и добровольчества в Тюменской области. Региональный конкурс проводился в четвертый раз. Поступило 56 заявок из 18 муниципальных образований области.

В течение дня 24 финалиста презентовали программы, решали кейсы.

Победителями стали Элеонора Речапова – преподаватель Тобольского медколледжа имени Володи Солдатова в номинации "Наставничество с детьми, находящимися в социально опасном положении", Елена Шабалдина – педагог допобразования Центра туризма и детского творчества, г. Ялуторовск в номинации "Наставничество для детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья", Валентин Полянский – педагог допобразования Дворца творчества и спорта "Пионер", г. Тюмень в номинации "Наставничество с одаренными детьми и молодежью".