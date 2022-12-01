Тюменские школьники примут участие в военной реконструкции на Войновском пруду

6 декабря с 14:00 до 16:00 на территории Войновского пруда центр "Аванпост" реконструирует самую крупную битву за всю историю Великой Отечественной войны. Стать свидетелем этого события сможет каждый желающий - для зрителей будет организована специальная площадка.

В реконструкции примут участие школьники Тюменской области, занимающиеся добровольной подготовкой к военной службе. Перед ними поставят задачу найти, взять в плен группу немецких диверсантов, и перехватив инициативу в свои руки, захватить штаб и генерала армии противника.

Площадка разделится на три локации: деревня, рубеж и плацдарм. В деревне до начала "военных действий" будут работать интерактивные площадки для гостей. Здесь можно будет согреться солдатской кашей из настоящей полевой кухни, посмотреть быт военнослужащих Красной армии и музейные выставки, сделать фотографии в тематической фотозоне. Наблюдение за ходом боя будет происходить именно из деревни. Зону рубежа оборудуют инженерными заграждениями (брустверами и противотанковыми ежами), артиллерией и наблюдательным пунктом. А на плацдарме будут располагаться немецко-фашистские захватчики - отсюда начнется наступление. Локация будет оборудована спецтехникой и минометами.

Проект "Битва под Москвой" пройдет в Тюменской области уже в четвертый раз. В 2021 году проект вошел в журнал "72 новых повода полюбить Тюменскую область ещё сильнее" по итогам многоуровневого объективного исследования "ЯПосещаю", которое выявляет лидеров молодёжных сообществ нашего региона.

Военно-историческая реконструкция приурочена ко Дню начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой в 1941 году. В этом году дата особо знаменательна, ведь с момента её завершения прошло ровно 80 лет.

Организаторами выступают ГАУ ДО ТО "Региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост", Тюменская региональная общественная организация "Страйкбол Урала". Мероприятие проводится при грантовой поддержке губернатора Тюменской области.