Дети с ОВЗ приняли участие в фестивале "Жизнь без преград"

16:12 01 декабря 2022
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Во Дворце творчества и спорта "Пионер" прошел фестиваль "Жизнь без преград" в рамках областного форума, приуроченного ко Всероссийскому Дню инвалидов.

 70 младших школьников с ограниченными возможностями здоровья стали участниками мастер-классов по ранней профориентации. Специалисты детского технопарка "Кванториум" провели для ребят интерактив с промоботом "Кваней". Педагоги центра туризма и краеведения презентовали площадку по адаптивному скалолазанию. На творческой площадке дети мастерили новогодние сувениры, куклу-оберег "Подорожница", открытку "Цветные котики", кормушку для птиц.

Во время фестиваля специалисты "Пионера"проконсультрировали родителей по вопросам расширения абилитационной и реабилитационной помощи. В завершение состоялось награждение победителей конкурса "Лучшая образовательная программа по профилактике и коррекции трудностей развития и социализации детей с ООП" и концерт воспитанников "Пионера".

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