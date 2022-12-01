Фуат Сайфитдинов: День Тюменской областной думы прошел в Тобольске

Такая форма выездной работы полезна депутатам и представителям территорий.

Депутаты регионального парламента побывали в древней столице Сибири в рамках Дня Тюменской областной думы в Тобольске. Эта одна из форм работы законодательного органа, предусматривающая непосредственный выезд народных избранников на территорию муниципальных образований.

По мнению председателя областной думы Фуата Сайфитдинова, подобная практика очень полезна как для депутатов, так и для представителей местного самоуправления, поскольку это знакомство с социально-экономическим развитием территории и обмен опытом нормотворческой деятельности.

"Проведение дня Тюменской областной думы в Тобольске – значимое событие в деятельности регионального парламента. Пандемия коронавируса нарушила нашу давнюю традицию и несколько лет мы не выезжали в города и районы. Я очень рад, что мы возобновили проведение таких выездов именно с Тобольска. Это уникальный город, историческое сердце нашего региона и всей Сибири. Город, который динамичное развивается, сохраняя при этом своё культурно-историческое наследие. Приезжая в Тобольск, мы всегда заряжаемся его непередаваемой энергией", - подчеркнул глава облдумы.

Первым объектом, который посетили депутаты, стало предприятие "ЗапСибНефтехим". Это крупнейший нефтехимический комплекс России суммарной мощностью 2,5 млн тонн полимеров в год, входящий в пятёрку самых масштабных производств по базовым полимерам в мире. В настоящее время производственные мощности предприятия загружены на 100%. При этом продолжается работа по расширению марочного ассортимента полимерной продукции и скорости его адаптации под быстро меняющиеся потребности отечественного рынка.

Областные парламентарии осмотрели СИБУРИНТЕХ – инновационный образовательный центр, где проходят обучение и повышение квалификации сотрудники СИБУРа из всех регионов деятельности компании. Он был включен в программу визита, так как на базе этого центра в рамках национального проекта "Образование" совместно с Министерством просвещения России реализуются программы по популяризации инженерно-технических профессий для школьников и студентов.

Депутаты почтили память героев, отдавших жизнь за Великую Победу, и возложили цветы к монументу "Тоболяков бессмертный полк" и Стене народной памяти.

Основная встреча областных законодателей с представителями органов местного самоуправления и общественности прошла во Дворце Наместника, расположенного на территории Тобольского кремля.

Глава города Максим Афанасьев рассказал законодателям о патриотических проектах, которые реализуется по инициативе тоболяков и при поддержке депутатов облдумы, поделился, что предпринимает город для укрепления института семьи и поддержки одаренных детей. Прозвучала информация о реализации на территории инвестиционных проектов, областных программ и законов Тюменской области, о развитии Тобольска как одного из центров туризма региона, хранителя культурных традиций и главной витрины мастеровых Тюменской области. Максим Афанасьев поблагодарил региональных законодателей за внимание к нуждам тоболяков, помощь в реконструкции школ, детских садов, спортивной инфраструктуры и учреждений культуры Тобольска.

После пленарного заседания депутаты разделились на группы, чтобы провести предусмотренные программой визита мероприятия.

Заместитель председателя комитета облдумы по государственному строительству и местному самоуправлению Владимир Ульянов и председатель Тобольской городской думы Андрей Ходасевич провели семинар-совещание с представителями дум Тобольска, Тобольского, Уватского, Вагайского и Ярковского районов по теме "Организация и практика реализации общественных инициатив граждан представительными органами местного самоуправления".

Депутат областной Думы, первый вице-президент "Опоры России" и координатор партийного проекта "Предпринимательство" Эдуард Омаров провёл встречу с предпринимателями Тобольска и Тобольского района.

Группа депутатов во главе с председателем областной думы Фуатом Сайфитдиновым посетила музей старейшего учебного заведения Сибири – школы № 1 города Тобольска. В 2022 году школе исполнилось 170 лет.

Часть областных законодателей совершила осмотр объектов историко-культурного наследия Тобольска, расположенных вблизи Дворца Наместника: Софийского Собора, гостиного двора Тобольского кремля, тюремного замка и расположенного на его территории Музея редких книг и изданий.

Комментируя состоявшийся осмотр достопримечательностей главного города Сибирской губернии, заместитель председателя областной думы Наталья Шевчик отметила, что правительством региона за последние два десятка лет была проведена колоссальная работа по сохранению историко-культурного облика Тобольска, благодаря чему город совершенно преобразился.

Исторические объекты находятся в прекрасном состоянии, что очень важно для развития туризма. Тобольск – древняя столица Сибири и духовный центр православия. Это одна из причин роста туристического потока, часть которого составляют паломники.

Впереди есть много возможностей для того, чтобы сделать город еще более привлекательным. Одним из таких направлений может быть изучение обширного историко-культурного наследия Тобольска. Депутат призвала исследователей и ученых региона включаться в эту интересную и важную для области и всей нашей страны работу.

По оценке заместителя председателя комитета областной думы по социальной политике Глеба Трубина, состояние объектов культурного наследия Тобольска не может не радовать, что, по его мнению, благоприятно скажется на развитии образования, культуры и чувства патриотизма тоболяков и всех граждан России, кто бывает в этом прекрасном городе на Иртыше.

День Тюменской областной думы в Тобольске завершился посещением туристического информационного центра "Визит Тобольск". Там участники обменялись мнениями по итогам встречи, которая была признана полезной как для социально-экономического развития Тобольска, так и всей Тюменской области.