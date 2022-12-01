Бесплатная выставка про Украину открылась в Тюмени

В Тюменском историческом парке "Россия – Моя история" открылась выставка "Украина на переломе эпох", выставочный проект объяснит истоки современных событий, которые являются частью неразрывной нити времени, сообщает информационный центр правительства ТО.

10 тематических залов охватили исторический период от основания Древнерусского государства до событий, свидетелями которых являемся мы.

Зрителей ждут малоизвестные факты из истории Новороссии, о происхождении слова "Украина" и о том, кого называли на Руси украинцами, о попытках расчленить славянский мир в разные исторические периоды.

При создании выставки использованы современные технологии: проекции, кинекты, интерактивные панели.

Выставка бесплатная и будет работать до середины декабря по адресу: Тюмень, ул. Орджоникидзе, 47.