"Контора пароходства" празднует день рождения концертом и сторителлинг-шоу в прямом эфире

"Контора пароходства" 1 декабря отмечает трехлетие. Выступления музыкантов и сторителлинг-шоу пройдут в формате онлайн-трансляции, начало в 19:00.
В квартирнике примут участие действующие и бывшие сотрудники "Конторы пароходства": группа Just Suzie, Lara Krouts, Степан Хайбуллин, Анастасия Муханова и Хайдар Фаруков.
Помимо концерта пройдет сторителлинг-шоу в формате "Шоу коротких историй". Герои расскажут истории, связанные с необычным способом обретения работы, путешествием за мечтой и другими моментами из рабочей жизни внутри "Конторы пароходства". Спикерами стали заместитель директора мультицетра Марина Малюгина, руководитель отдела поддержки сообществ Елена Клейман, менеджер отдела городских проектов Виктория Киселёва и администратор Сергей Сергеев.
Юлия Саначина, руководитель мультицентра "Контора пароходства":
В этом году мы организовали вечер в уютной обстановке в онлайн-формате, чтобы к нему могли присоединиться как можно больше людей. Также приятно, что программа полностью составлена из выступлений членов команды. Они могут рассказать, что с ними произошло, и поделиться творчеством.
Следить за другими мероприятиями "Конторы пароходства" можно в афише группы "ВКонтакте" и на сайте.
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