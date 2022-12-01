"Контора пароходства" празднует день рождения концертом и сторителлинг-шоу в прямом эфире

"Контора пароходства" 1 декабря отмечает трехлетие. Выступления музыкантов и сторителлинг-шоу пройдут в формате онлайн-трансляции, начало в 19:00.

В квартирнике примут участие действующие и бывшие сотрудники "Конторы пароходства": группа Just Suzie, Lara Krouts, Степан Хайбуллин, Анастасия Муханова и Хайдар Фаруков.

Помимо концерта пройдет сторителлинг-шоу в формате "Шоу коротких историй". Герои расскажут истории, связанные с необычным способом обретения работы, путешествием за мечтой и другими моментами из рабочей жизни внутри "Конторы пароходства". Спикерами стали заместитель директора мультицетра Марина Малюгина, руководитель отдела поддержки сообществ Елена Клейман, менеджер отдела городских проектов Виктория Киселёва и администратор Сергей Сергеев.

Юлия Саначина, руководитель мультицентра "Контора пароходства":