Мужчине с проникающим ранением глаза помогли в Областной клинической больнице №2

Фото: пресс-служба ОКБ №2

Мужчина экстренно поступил в приёмное отделение ОКБ №2 с проникающим ранением роговицы, с внутриглазным инородным телом левого глаза и с потерей зрения до светоощущения.

По словам пациента, находясь в Новом Уренгое, он работал с болгаркой у себя в гараже, где ему в глаз отлетела металлическая проволока. Мужчина обратился в медицинское учреждение по месту жительства, где ему провели необходимые обследования и экстренно направили в ОКБ №2 для извлечения инородного тела и восстановления зрения.

"На базе приёмного отделения ОКБ №2 наши офтальмологи в экстренном порядке провели удаление внутриглазного инородного тела длиной 13 мм постоянным магнитом и ушивание проникающего ранения левого глаза", – рассказала заведующая офтальмологическим отделением ОКБ№2 Светлана Сахарова.

Далее пациент был госпитализирован в офтальмологическое отделение ОКБ №2, где ему проводилась интенсивная противовоспалительная антибактериальная терапия одномоментно с проведением высокотехнологичного оперативного вмешательства - микроинвазивной витрэктомии с ленсэктомией левого глаза, в связи с тяжелым гнойным воспалительным процессом во всех структурах травмированного глазного яблока.

"Благодаря проведенным высокотехнологичным хирургическим вмешательствам, мы смогли спасти пациента от полной потери зрения, восстановив уровень остроты зрения со светоощущением до 0,4. Данный показатель отмечает высокий успех проведённого лечения", – поделилась Светлана Викторовна.

На данный момент мужчина выписан из стационара и будет проходить дальнейшее восстановительное лечение, а также наблюдаться у офтальмолога по месту жительства.