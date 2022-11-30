Тюменцы на форуме "МОСТ" обсудят молодежь и семейные ценности

Открытый городской форум молодежи "МОСТ" в Тюмени начнется сегодня в 13:00 в "Конторе пароходства", тема этого года "Кто же мы такие…", сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

Форму откроется пленарной сессией, в 14.30 стартует работа тематических площадок. На них прозвучат актуальные темы о роли молодежи в становлении государственности в России, защите традиционных национальных и семейных ценностей, о развитии дружеских отношений между народами, взаимовыгодном сотрудничестве в области культуры и образования, о добровольческом движении в различных сферах, о проектах и перспективах в сфере трудовой занятости подростков и молодежи, о возможностях современной городской среды в пользу молодежи и другие.



Главными действующими лицами форума станут руководители молодежных общественных объединений, молодые предприниматели, активисты молодежных организаций, волонтеры, авторы идей, проектов, работающая молодежь, студенты, представители органов власти.

Еще одной площадкой форума станет шатер на площади у "Конторы пароходства", который будет работать 30 ноября и 1 декабря с 13 до 17 часов. На протяжении двух дней здесь будут проходить мастер-классы от специалистов и воспитанников учреждений сферы молодежной политики. Также здесь будет организован пункт сбора теплых вещей и предметов первой необходимости для военнослужащих в зоне специальной военной операции и для семей, вынужденно покинувших Херсонскую, Запорожскую области и территории ДНР, ЛНР в рамках благотворительной добровольческой акции "Поделись теплом".

Ознакомиться с программой форума можно здесь.