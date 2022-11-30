Моор проведет встречу с тюменскими поисковиками

Фото из архива пресс-службы Тюменского областного поискового центра

Губернатор Александр Моор пообщается с руководителями поисковых отрядов региона, встреча приурочена к 35-летию поискового движения Тюменской области, сообщается на сайте правительства ТО.

Помимо главы региона, в мероприятии примет участие военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков. Он вручит поисковикам ведомственные знаки отличия Министерства обороны Российской Федерации "За отличие в поисковом движении".

Кроме того, член координационного совета общероссийского общественного движения "Поисковое движение России" в УрФО Татьяна Астафьева вручит активистам благодарственные письма "Поискового движения России" за личный вклад в дело увековечения памяти защитников Отечества.

На встречу также приглашены представители правительства Тюменской области, Тюменской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, администрации города Тюмени, департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, Дворца творчества и спорта "Пионер", регионального отделения "Поисковое движение России" в Тюменской области, а также Тюменской региональной общественной организации "Областной поисковый центр им. Артура Ольховского".