На сайте госуслуг появился сервис для поддержки мобилизованных тюменцев и их семей

Подать заявление на получение поддержки могут мобилизованные граждане, военнослужащие по контракту, добровольцы и члены семей участников СВО.

Для подачи заявления необходимо зайти на портал под своей подтвержденной учетной записью. Направленное заявление рассматривается в течение 10 рабочих дней. Результатом будет электронное уведомление о назначенных мерах социальной поддержки в личном кабинете на госуслугах.

На сегодняшний день граждане Тюменской области с помощью сервиса "Поддержка мобилизованных граждан и членов их семей" могут подать заявление на получение следующих мер:

обеспечение бесплатным питанием школьников (1-11 классов) и студентов (колледжей, вузов);

оказание содействия в устройстве детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в детские сады;

освобождение от оплаты, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в детском саду;

оказание содействия в переводе ребенка в другую школу, наиболее приближенную к месту жительства семьи;

зачисление в первоочередном порядке в группы продленного дня детей 1-6 классов;

предоставления детям бесплатного посещения занятий (кружки, секции и иные подобные занятия) по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам;

организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования супруги и детей трудоспособного возраста;

предоставление в первоочередном порядке реабилитационных путевок в специализированные центры Тюменской области семьям, имеющим в своем составе инвалидов, детей-инвалидов, детей с хроническими заболеваниями (приводящим к инвалидности);

оказание социальных услуг в форме социального обслуживания на дому бесплатно членам семьи, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, независимо от состава семьи и без учета уровня доходов семьи;

первоочередной прием на социальное обслуживание в стационарной форме социального обслуживания, членов семьи, признанных нуждающимися в социальном обслуживании в стационарной форме, независимо от состава семьи;

первоочередной прием на социальное обслуживание в полустационарной форме социального обслуживания, членов семей, имеющих в своем составе инвалидов, детей-инвалидов;

оказание реабилитационной медицинской помощи при наличии медицинских показаний по полису ОМС вне очередности в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданами медицинской помощи в Тюменской области.

Напоминаем, что для направления электронного заявления на меры поддержки и многие другие государственные и муниципальные услуги, необходима подтвержденная учетная запись. Подтвердить учетную запись госуслуг можно онлайн через личный кабинет одного из банков-партнеров. О других способах подтверждения учетной записи можно узнать на официальном сайте.