Делегация судейского сообщества Тюменской области работает на Х Всероссийском съезде судей

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В Государственном Кремлевском Дворце первый день работает Х Всероссийский съезд судей, судейское сообщество Тюменской области на съезде представляют 11 человек: председатели судов, заслуженные юристы и судьи.

В преддверии съезда Верховным Судом России проведено 6 совещаний с делегатами, результаты свидетельствуют о том, что судейским сообществом России подготовлен ряд новых предложений по развитию правосудия.

На съезд избрано 827 делегатов со всей страны. Каждый регион приезжает на форум со своей программой, предложениями по изменению действующего законодательства, совершенствованию деятельности судебной системы.

Участие в мероприятии в качестве гостей принимают также представители судебных систем Белоруссии, Армении, Казахстана, Индии, Кубы, Мьянмы, Ирана и других.

Продлится съезд до 1 декабря. Итогом станет принятие постановлений, которые определят развитие судебной системы на ближайшие четыре года.

Приветствуя участников съезда, президент РФ Владимир Путин отметил социальную направленность правосудия.

"В текущем году судами удовлетворено 95 процентов требований об оплате труда, 53 процента требований граждан о восстановлении на работе, 84 процента – о защите прав потребителей. Полагаю, что этим вопросам и впредь нужно уделять такое же повышенное, пристальное внимание, как до сих пор вы и делали", - почеркнул глава государства.

По словам президента РФ, Верховный Суд России последовательно идёт по пути применения наказаний, альтернативных лишению свободы и мер пресечения, не связанных с заключением под стражу: с 2016 по 2021 год общее число осуждённых сократилось на 22%, численность осуждённых к реальному лишению свободы уменьшилась на 19%.

"На рассмотрении в Государственной думе сейчас находится законопроект, предусматривающий возможность присвоения судье, который внёс значительный вклад в дело отправления правосудия и имеет особые заслуги перед судебной системой, квалификационного класса, выше предусмотренного по занимаемой должности. Полагаю, что принятие этого закона будет также способствовать профессиональному росту судей, укреплять их статус", - выразил уверенность Владимир Путин.