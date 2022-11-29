Тюмень примет всероссийский открытый кубок студкоманд КВН

Тюменский государственный университет 5 декабря проведет открытый кубок студенческих команд КВН "Юмор на Туре". Более 30 студенческих команд со всей России поборются за призовой фонд в размере 210 000 рублей. Также жюри наградят участников в номинациях "Лучшая мужская роль", "Лучшая женская роль" и "Лучшая шутка".
Всех участников разделят на "новичков" и "опытных", играющих в официальных лигах Международного союза КВН, включая премьер-лигу.
Ведущим мероприятия станет финалист Высшей лиги КВН, участник шоу "Comedy Баттл" на ТНТ Александр Бурдашев. Редакторами Кубка являются Евгений Бикшаримов — чемпион Высшей лиги КВН в составе команды КВН "Союз", сценарист шоу "Студия Союз" и Дмитрий Блохин — капитан команды КВН "Сборная Забайкальского края", чемпион Высшей лиги КВН 2021 года в составе команды "Неудержимый Джо".
Шутить студенты начнут в 19:00 во Дворце культуры "Нефтяник", билеты здесь.
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