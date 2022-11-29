В тюменском Медгороде пациентам ставят золотые метки

12:49 29 ноября 2022
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Эндоскописты Медгорода внедрили технологию имплантации золотых меток в поджелудочную железу у пациентов, которым планируется лучевая терапия по поводу злокачественных новообразований этого органа, сообщает региональный депздрав.

Метод используется в случаях, когда пациенту противопоказано хирургическое лечение из-за сопутствующих патологий или хирургическое вмешательство невозможно из-за критических размеров новообразования.

По словам завотделением эндоскопии и эндоскопической хирургии Медицинского города Константина Щепкина, золотые метки устанавливаются с помощью специальной иглы под внутривенной седацией и помогают радиотерапевтам определить границы опухоли для максимально точного лучевого воздействия.

"Особенность лучевого лечения рака поджелудочной железы в том, что в процессе используются более высокие дозы облучения за меньшее количество сеансов", — пояснила заведующая радиотерапевтическим отделением №2 Анна Логвиненко. 

Теги: лечение , Медгород , онкология
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