В Тюменской области определят лучших наставников

Финал областного конкурса наставников в сфере допобразования и добровольчества пройдет 30 ноября в Тюмени во Дворце творчества и спорта "Пионер".

Целью конкурса является повышение значимости и престижа наставнической деятельности специалистов, педагогов и общественных деятелей, осуществляющих работу в сфере дополнительного образования и добровольчества (волонтерства).

После церемонии открытия участникам предстоит пройти три конкурсных испытания: презентация "Мой путь наставника", решение ситуационного кейса и импровизационный конкурс "Проектирование индивидуальной траектории развития ребенка".

Сотрудники учреждений основного, дополнительного и среднего образования Тюменской области, представители муниципальных штабов по развитию добровольчества (волонтерства) Тюменской области поборются за победу в следующих номинациях:

- "Наставничество с детьми, находящимися в социально опасном положении".

- "Наставничество для детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья".

- "Наставничество с одаренными детьми и молодежью".

Награждение победителей и призеров запланировано на 15:00 часов.

На заочный этап было подано 56 заявок из 18 муниципальных образований. В финал вышли 29 участников. Оценивать выступления участников будут представители профессорско-преподавательского состава местных вузов, административно-управленческого аппарата учреждений общего образования, профильных ведомств и организаций.

Учредителем проекта является департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.