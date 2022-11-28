Мишек СЭУНКО зажгут в Тюмени 2 декабря

1 декабря тюменцы и гости города смогут встретиться со своими любимцами Матильдой Потаповной, Умкой, Пломбиром и Топтыжкой - семью медведей в четвёртый раз провезут по улицам города к месту "зимовки".

Помимо мишек в Тюмени по традиции установят арки желаний: в этом году они появятся в семи различных местах.

Арки желаний энергетики установят также в Ишиме, Ялуторовске и Заводоуковске. 5-6 декабря порталы установят в Ишиме на набережной и на улице Артиллерийской, 23. 20 декабря арки появятся в Ялуторовске на Сретенской площади и стадионе Старт, в Заводоуковске — на Центральной площади.

"Волшебный кортеж Белых мишек уже в пути! Скоро они сообщат, по каким улицам проедут 1 декабря. А 2 декабря медвежье семейство приглашает горожан на праздничное мероприятие. В 19:00 на площади у Цирка гостей ждет невероятное зрелище: как зажигаются гирлянды, которыми украшены мишки", - отмечают в пресс-службе компании.