В России пройдет онлайн-тестирование по вопросам доступной среды для инвалидов

Ежегодный тотальный онлайн-тест "Доступная среда", направленный на привлечение внимания общественности к вопросам интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья, пройдет в России со 2 по 10 декабря.

Вопросы теста поделены на тематические блоки: создание доступной среды, этика общения с людьми с инвалидностью и правила оказания ситуационной помощи. Также в рамках акции можно будет ознакомиться с обучающими онлайн-курсами от ведущих российских экспертов по вопросам инклюзии и создания доступной среды.

По итогам тестирования пройдёт публичный разбор вопросов и тренинг с участием ведущих экспертов. Спикерами акции выступят известные государственные деятели, лидеры общественного мнения, представители культуры и искусства.

Тотальный тест "Доступная среда" в 2021 году стал самым массовым онлайн-событием в декаду инвалидов в России – к акции присоединились свыше 280 тысяч человек из более чем 10 тысяч городов и населенных пунктов России. С момента запуска акции более 450 тысяч человек проверили и дополнили свои знания по теме инклюзии и ситуационной помощи людям с инвалидностью.

Регистрация участников на тестирование и подготовительные мероприятия с экспертами уже открыта на сайте www.total-test.ru.