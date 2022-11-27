Дмитрий Артюхов оригинально поздравил женщин с Днем матери

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поздравил женщин с Днем матери. Праздничное поздравление получилось очень необычным: глава округа исполнил фортепианную партию в музыкальном выступления детей.

Артюхов уверен: мама всегда была, есть и будет главным человеком в жизни каждого из нас.

"Сколько бы лет нам не исполнилось, пока вы рядом, мы можем чувствовать себя детьми. Ваша поддержка и добрые слова вдохновляют нас на новые победы.

Забота и мудрость придают сил в трудную минуту. Тёплые объятия и любовь согревают даже в самый лютый мороз", - подчеркнул он.

"Каждый раз встречаясь с нашей молодёжью, вижу какие они у нас талантливые и увлечённые – всё это благодаря вам. На хрупких плечах матерей лежит огромная ответственность. Воспитывая детей, вы создаёте будущее нашего округа и страны.

Любимые мамы, благодарю вас от всего сердца за ваш нелегкий труд и просто за то, что вы есть. Искренне желаю всем здоровья и благополучия! Пусть в вашем доме будет тепло и уютно. И как бы далеко от вас не были ваши дети, желаю вам чувствовать их любовь. С Днём матери!", - подытожил глава ЯНАО.