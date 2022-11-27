Как с умом тратить деньги, рассказал эксперт

В разгар предновогодних скидок и акций тюменский эксперт рассказала, как с умом подходить к своим тратам и не скупать все подряд. По словам преподавателя Тюменского индустриального университета, кандидата экономических наук, профессора Алены Габудиной, в последнее время потребители стали гораздо осознаннее подходить к покупкам товаров. Есть и другая категория людей, которые, как дети, бездумно скупают все подряд. Для таких людей есть ряд правил, которые помогут избежать лишних трат.

Во-первых, нужно всегда анализировать, насколько действительно тебе нужен этот товар, даже с учетом скидки. Во-вторых, необходимо составлять списки покупок и строго их придерживаться при походе в магазин.

"Я советую также вести учет доходов и расходов. Это поможет реально отследить, куда и на что уходят ваши деньги, на какую категорию товаров тратится человек больше всего", – говорит Алена Алексеевна.

Также она отмечает, что планирование расходов – это отличный способ не уйти в минус.

"Кто-то делит по конвертам, на что он планирует потратить этом месяце свои деньги, кто-то устанавливает лимит на банковской карте, к примеру, на одежду. Это тоже помогает не выбиваться из бюджета", – добавляет эксперт.

То, как рассчитывается покупатель, также имеет значение. Если он рассчитывается наличкой, то ее не нужно много с собой брать при походе в магазин. Что касается банковской карты, то здесь вновь поможет установленный лимит, сообщает АиФ-Тюмень.