Ишимские врачи извлекли из кишечника ребенка 12-сантиметровое инородное тело

Врачи областной больницы №4 Ишима извлекли из кишечника 12-летней девочки фитобезоар - специфическое инородное тело, образующееся из неперевариваемых растительных остатков. Комок сформировался в толстой кишке. Фитобезоары образуются при употреблении в пищу кожицы, косточек, кожуры ягод и фруктов (хурмы, черешни, винограда, инжира и др.). Растительные вещества постепенно обрастают слизью, жиром и минерализуются.

В больницу ребенка с болями в животе доставила бригада скорой помощи. При поступлении врачи обнаружили опухоль в толстой кишке. Ультразвуковое обследование показало образование размером 12*7 см, а компьютерная томография помогла определить его как фитобезоар. Для удаления провели диагностическую эндоскопию. Хирург-эндоскопист Фарход Гиясов частично раздробил щипцами инородное тело, оставшаяся часть вышла естественным путем. Для дальнейшего лечения и наблюдения ребенка перевели в хирургическое отделение. Спустя неделю девочку выписали, ее здоровью ничего не угрожает, сообщила Жанна Стрижак, пресс-секретарь областной больницы № 4 (г. Ишим).