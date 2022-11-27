В Правительстве Тюменской области прошла встреча с молодыми лидерами

25 ноября состоялось мероприятие с участием инициативной молодежи юга Тюменской области, которая выиграла гранты на всероссийском федеральном конкурсе. Участники получили благодарственные письма от Департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области, сообщает Мегатюмень.

На встрече отметили победителей второго сезона Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц "Росмолодежь. Гранты". Событие также посетили лидеры сообществ региона и партнеры, которые принимали активное участие в реализации проектов молодежных команд Тюменской области в 2022 году.

— В современном мире очень важно предлагать инициативы для конструктивных решений тех или иных социальных вопросов. Это делают лидеры тюменских молодежных сообществ, выигрывая в федеральных грантовых конкурсах и программах. Победители становятся инициаторами изменений и инновационных подходов. А наша задача — мотивировать активных ребят, создавать условия для реализации их проектов, поддерживать и направлять, — рассказал Владислав Татаринцев, начальник управления молодёжной политики и общественных проектов Департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

— Я очень рада, что у нас в регионе есть такие мероприятия. Это отличная возможность рассказать о своей идее, поделиться мыслями и планами с коллегами. Возможно, такие встречи молодежных лидеров дадут толчок к созданию новых масштабных и интересных проектов, — рассказала Анна Безбородова, автор проекта Первый областной конгресс рабочей молодежи агропромышленного комплекса "ПРОФАГРО".