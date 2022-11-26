Тюменцам рассказали об итогах программы поддержки создателей

В программу поддержки создателей "Конторы пароходства" за 2022 год пришло 106 заявок. Авторы 28 из них получили поддержку. Среди слотов помощи были консультации специалистов, фоторепортажи, стажировки и организация записи музыкальных треков.

Тюменские музыканты записали четыре трека, которые в общей сложности собрали более 100 тысяч прослушиваний в соцсети "ВКонтакте". Среди них — музыкальные проекты Миляуши Бегежановой "привет, это Миля", Артема Марактанова Hug me, тюменская пост-панк группа "Санаторий Тараскуль" и Дмитрий Надымов.

"Мы стараемся учитывать пожелания создателей и оказывать посильную помощь. Каждый год немного корректируем содержание слотов поддержки, чтобы быть полезными как можно большему количеству создателей и работать в новых направлениях. Например, в этом году консультации HR-специалиста помогли дизайнерам и копирайтерам. Раньше эти направления мы не охватывали", — рассказала Moi-portal.ru Елена Клейман, руководитель отдела поддержки сообществ.

Шесть сообществ получили фоторепортажи с места событий. Четыре создателя прошли консультацию с SMM-специалистом, среди них — Елена Русакова, которая занимается рукоделием, и создатели газеты об искусстве "ВЫ". Еще четыре человека — консультацию HR-специалиста по составлению портфолио и резюме.