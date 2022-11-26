Объем платных услуг в регионе за год вырос на 10 миллиардов рублей

В Тюменской области объем платных услуг вырос на 10 млрд рублей. По данным Тюменьстата, в январе-сентябре 2022 года он составил 107 млрд 733,7 млн рублей, годом ранее — 97 млрд 755,7 млн рублей.
С апреля по август нынешнего года общий объем превышал 12 млрд рублей. В остальные месяцы было более 11 млрд рублей. С начала года больше всего подорожали услуги зарубежного туризма — на 46,3%. Медицинские услуги выросли в цене на 10,2%, услуги организаций культуры — на 9,9%, бытовые — на 9,5%, услуги связи — на 8,6%.
Жилищные и коммунальные услуги (включая аренду квартир) стали дороже на 6,1%, пассажирского транспорта — на 4,7%, образования — на 3,8%, правового характера — на 2,7%, сообщает Вслух.ру.
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